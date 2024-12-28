«Чудеса случаются»: Валерия пожелала найти лучших себя в Новом году

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Предыдущий год был полон сюрпризов, но наступивший обещает быть еще более ярким, ведь Змея-2025 не дремлет.

Певица Валерия поделилась, что верит в чудеса. Тем не менее она считает необходимым творить их самостоятельно, а не надеяться на волшебство — только так, считает артистка, можно прийти к свершениям и обрести лучшую версию себя.

«Я поздравляю всех зрителей Пятого канала с Новым годом. Пусть этот Новый год принесет вам побольше радости, пусть вы найдете лучших себя в Новом году. Мы все привыкли надеяться на какое-то чудо, волшебство. Это, конечно, все прекрасно — чудеса случаются, но я все-таки я за то, чтобы в Новом году мы эти чудеса делали сами!» — дала напутствие певица.

Самостоятельность и независимость — одни из главных черт в характере Валерии. Например, в 2024 году она со своим мужем Иосифом Пригожиным заключила строгую договоренность: он больше не будет покупать ей подарки. Певица рассказала, что дорогие сюрпризы не приносят ей радости, ведь она считает большинство трат необдуманными.