Фото, видео: Из открытых источников; 5-tv.ru

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Весь коллектив МИЦ «Известия» выражает глубокие соболезнования семье и близким Максима Елисеева.

Редактор телеканала «Известия» Максим Елисеев погиб в зоне специальной военной операции от полученных ранений. Об этом декабря сообщил МИЦ «Известия».

Осенью 2022 года Елисеев оставил профессиональную деятельность и ушел добровольцем на фронт.

«Как стало известно, погиб 26 декабря 2024 года в зоне боевых действий. Весь коллектив МИЦ „Известия“ выражает глубокие соболезнования семье и близким Максима Елисеева в связи с его гибелью», — сказано в сообщении.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.