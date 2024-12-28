«Она меня поразила»: как жена Александра Петрова справилась с волной критики

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Поклонники актера негативно отреагировали на то, что его супругой стала не Стася Милославская.

Актер Александр Петров очень беспокоился за свою жену Викторию Антонову, когда она столкнулась с волной хейта после их женитьбы. Об этом он рассказал в интервью блогеру Светлане Бондарчук.

До брака с Антоновой звезда сериала «Полицейский с Рублевки» встречался с актрисой Стасей Милославской. Многие ожидали, что спустя некоторое время пара объявит о женитьбе. Однако возлюбленные резко расстались.

Спустя всего пару месяцев Петров признался, что тайно женился на другой девушке. Избранницей стала Виктория Антонова. Но супруге актера пришлось столкнуться с настоящей «лавиной» критики в свою сторону.

Удивительно то, что девушка очень стойко отреагировала на это испытание. По словам актера, он посмотрел на свою супругу с новой стороны.

«Она настолько меня поразила своей внутренней силищей, мудростью. Что для нее самое главное было то, что происходило между нами», — сказал Петров.

Артист оказывал своей жене поддержку. Постоянно с ней все обговаривал, спрашивал, как она себя чувствует, предлагал обсудить. Но Виктория будто прекрасно справлялась самостоятельно, хоть в отличие от мужа не являлась медийным человек, и не привыкла к такому вниманию.

«Как мудрый человек она понимала, что нужно время, сейчас это время должно пройти. Все успокоятся и потом уже все встанет на свои места», — сказал Петров.

Ситуация действительно улучшилась в последнее время. Сейчас супруги заняты более важными вещами. Они скоро станут родителями, рождение малыша ожидается в начале 2025 года.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как Петров стал главным актером поколения.