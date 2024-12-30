Фото, видео: Михаил Терещенко/ТАСС; 5-tv.ru

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Предыдущий год был полон сюрпризов, но наступивший обещает быть еще более ярким, ведь Змея-2025 не дремлет.

Актер и комик Денис Дорохов поздравил прекрасную половину человечества с Новым 2025 годом! Также он высказал безмерную благодарность и отметил, что, вопреки всем мнениям, все держится именно на девушках.

«Девчоночки, я поздравляю вас с новым годом! Я так обожаю вас всех! И, кто бы что ни говорил, все держится на наших девчонках!» — сказал Денис.

Денис Дорохов высоко ценит женщин и институт брака — это он продемонстрировал в минувшем году, подарив Харламову и Ковальчук 100 тысяч рублей на свадьбу. Видимо, таким образом он решил поддержать коллегу и его отношения с Юлией, которые в течение года успели разрушиться и зародиться вновь.

Ранее 5-tv.ru публиковал поздравление Ларисы Долиной, которая пожелала в Новом году любить и рожать детей.