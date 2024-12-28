Мишустин вместе с юными участниками «Елки желаний» посетил «Союзмультфильм»

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Астахов

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Для юных посетителей провели мастер-класс и экскурсию по студии.

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил студию «Союзмультфильм» вместе с детьми, которые приняли участие в новогодней акции «Елка желаний».

Для юных посетителей провели интерактивный мастер-класс по созданию мультфильмов. Они освоили технику покадровой анимации: передвигали бумажных персонажей, пока камера осуществляла съемку. Ребята также увидели кукол, специально изготовленных для одного из проектов.

Маленькие посетители узнали, что даже для такого простого действия, как развертывание конфеты, требуется более 160 кадров.

В ходе экскурсии ребятам показали стол-просвет, который ранее использовали для создания мультфильмов. А еще детям продемонстрировали процесс создания трехмерной компьютерной анимации.

После окончания экскурсии Мишустин посмотрел вместе с ребятами мультсериалы «Союзмультфильма» и вручил подарки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мишустин принял участие в новогодней благотворительной акции «Елка желаний».