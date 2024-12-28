Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Ковалев

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Соответствующий указ подписал глава региона.

Режим ЧС регионального характера ввели в Крыму из-за разлива мазута после крушения танкеров в Черном море. Информация об этом следует из указа главы региона Сергея Аксенова, который был опубликован на сайте правительства полуострова.

«Определить границы зоны техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера в пределах территорий муниципальных образований городской округ Керчь Республики Крым и Ленинский район Республики Крым», — говорится в документе.

Аксенов назначил главным по ликвидации техногенной ЧС председателя совета министров республики Юрия Гоцанюка. При этом главы Керчи и Ленинского района должны в круглосуточном режиме производить мониторинг прибрежной зоны для выявления новых загрязненный мазутом участков.

Крушение танкеров в Керченском проливе

Крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239 в Керченском проливе произошло 15 декабря. Сильные штормовые волны буквально переломили судна пополам. На борту первого танкера было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб. Все остальные — спасены.

В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов в Керченском проливе. В Керчи был введен режим ЧС муниципального характера. Как заявил глава Минприроды России Александр Козлов 16 декабря, часть мазута остается в потерпевших крушение танкерах под Керчью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Капитанам потерпевших крушение танкеров «Волгонефть» предъявлены обвинения.

Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу, которая будет заниматься ликвидацией последствий разлива топлива, а также организовать спасательные работы. К мониторингу экологической ситуации и анализу текущей обстановки в регионе приступило Росрыболовство.

Краснодарский край выделит 1,2 миллиарда рублей на ликвидацию последствий разлива мазута в Анапе. Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МЧС Александр Куренков доложил президенту РФ Владимиру Путину о ликвидации последствий ЧС в Краснодарском крае.