Взрослые игры: в некоторых регионах России хотят запретить детское шампанское

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Вокруг напитка споры не утихают. Даже врачи придерживаются разных мнений.

Детское шампанское может исчезнуть с новогоднего стола. В преддверии праздников разгорелись споры — быть ему там или нет.

Одни специалисты говорят, что эта газировка — прямая ассоциация со взрослым алкоголем. Да и пользы от нее никакой. В противоположном лагере утверждают, что в игре во взрослых нет ничего плохого, да и бокал безалкогольного игристого вряд ли навредит здоровью.

Мнение сторон выслушала корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Одно шампанское для себя, другое — для ребенка. На прилавках они порой рядом. Взрослые не скрывают: игристое на Новый год и с градусом, и без — давно уже неотъемлемый атрибут торжества.

«Для детей это праздник! И это же не имеет никакого алкогольного отношения. Это больше, как сказать, — детский напиток. Фруктовый, насыщенный», — считает жительница Санкт-Петербурга Людмила.

Яркие цвета, любимые персонажи на этикетке — магнит для детских глаз. Вот только бутылка точь-в-точь как «взрослая», что многих родителей как раз и смущает.

«Конкретно мне не нравится отсылка все-таки ко взрослой тематике, то что обычный детский лимонад назвали шампанским и поместили его в бутылку из-под шампанского. Я считаю, это ни к чему делать», — отмечает жительница Вологды Мария Горшкова.

В Вологодской области, например, всерьез заговорили об ограничении продажи, а, возможно, и производства, детского шампанского. Мол, такой товар — прямая ассоциация со взрослым алкоголем, почти что открытая пропаганда.

«Шампанское, безалкогольное пиво, вейпы — это все комплексный подход у нас в регионе. Мы с коллегами здесь не ловим никакой „хайп“, мы действительно искренне будем заботиться о подрастающем поколении», — рассказывает председатель Законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников.

На эту тему давно спорят и психологи. С одной стороны, безобидная газировка в стеклянной бутылке позволяет детям поиграть во взрослых…

«Если взрослый будет пить шампанское алкогольное, а ребенку вообще даже не даст детское шампанское, он будет говорить: „вот вырастишь, тогда тебе будет можно“. Вот это „вырастишь“ наступает у ребенка в подростковом возрасте. Естественно, он с друзьями возьмет бутылку крепкого алкоголя и будет распивать», — считает психолог Ксения Кожемяк.

С другой стороны, именно эта «игра» создает пагубную ассоциацию веселья с алкоголем, причем буквально — с пеленок.

«Понимание того, что употреблять алкоголь — это норма, мы ребенку в голову закладываем. Если я пью детское шампанское, то моей традицией становится пить шампанское. Тогда почему из всех ценностей и всех традиций мы взяли и выбрали худшую?» — задается вопросом клинический психолог Татьяна Чернякова.

Задаются эксперты и другим вопросом. Если запрещать детское шампанское, то как быть с другими подобными сладостями: жевательными сигаретами, конфетами в форме гранат, леденцами, очень похожими на алкогольные коктейли или, например, востребованным предложением тематических кафе — сливочным пивом?

Лимонад, сироп, взбитые сливки и сладкие украшения — по сути, это просто сливочный молочный коктейль. Есть и пометка в меню: безалкогольное, как в книге.

«Взрослые удивляются, когда оказывается, что сливочное пиво — это не пиво. А дети, наоборот, любят поиграться, что они, как взрослые, напились, с такими кружками, полными пенами», — рассказывает администратор тематического кафе Анжелика Кокоева.

Но споры именно насчет детского шампанского небезосновательны, уверяют врачи. Достаточно изучить его состав. Обилие калорий — риск диабета, газы — вздутия живота и обострения гастрита, а консерванты могут вызывать аллергию и, что даже производители указывают на этикетке, отрицательно влиять на активность и внимание детей.

«Они модулируют, или усиливают, действие на центральную нервную систему. Какое: гипервозбудимость у детей, стимуляция таких аутестических расстройств, ну и вообще — синдром двигательного возбуждения у детей», — отмечает врач-диетолог, доктор медицинских наук Анна Завьялова.

Впрочем, маркетологи прогнозируют: даже потенциальное ограничение продаж этого напитка будет только на руку производителям и продавцам. Закон рынка — запрет провоцирует спрос.