Под давлением: Уинслет уговаривает Ди Каприо жениться на 26-летней модели

Фото: www.globallookpress.com/Aaron Poole

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Знаменитый холостяк все еще не торопится вступать в официальный брак. И это очень беспокоит его близкую подругу.

Актриса Кейт Уинслет уговаривает своего партнера по фильму «Титаник» Леонардо Ди Каприо отказаться от холостяцкой жизни и наконец жениться на своей возлюбленной Виттории Черетти. Об этом сообщает Radar Online.

Знаменитости дружат много лет, их общение началось еще во время съемок легендарной картины. Поэтому как близкий человек актера Уинслет решила подтолкнуть того к браку заядлого холостяка к алтарю.

«Кейт обожает Лео и думает, что он станет прекрасным мужем и отцом, и она думает, что он просто позволяет страху неизвестности сдерживать его. Она много раз слышала, как он говорил о серьезных отношениях с бывшими подружками, но потом он всегда трусил и позволял им ускользать из его рук, и она беспокоится, что он совершит ту же ошибку с Витторией», — рассказывает источник издания.

По словам собеседника, Уинслет считает нынешнюю избранницу актера особенной. Она отмечает, что Черетти оказала на него большое влияние — Ди Каприо снова пришел в форму и стал ухаживать за собой.

К слову, Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти встречаются с лета 2023 года. Пара впервые вызвала слухи о помолвке в начале этого года, когда модельь заметили с серебряным кольцом с бриллиантом в Лос-Анджелесе.

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