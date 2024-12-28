Стал известен состав тиражной комиссии «Новогоднего миллиарда»

Фото: Пресс-служба "Столото"

1 января в прямом эфире будет разыгрываться более 3 миллиардов рублей.

Определился состав тиражной комиссии, которая проконтролирует проведение праздничного лотерейного тиража «Русского лото» — «Новогоднего миллиарда», сообщили организаторы розыгрыша. 1 января 2025 года в прямом эфире федерального телеканала будет разыгран главный приз — 1 миллиард рублей. Всего в новогоднем 1604-м тираже «Русского лото» будет разыгрываться более 3 миллиардов рублей.

Задачей тиражной комиссии является контроль за случайностью формирования выигрышной комбинации, а также за корректностью проведения розыгрыша в целом. В рамках новогоднего тиража «Русского лото» тиражная комиссия, как и в любом другом розыгрыше, проверит бочонки и мешок на интактность, комплектность и отсутствие температурных аномалий. В состав тиражной комиссии 1 января 2025 года войдут российский научный журналист, главный редактор журнала TechInsider Александр Грек, трехкратная Чемпионка Европы на «длинной воде», серебряный призер Олимпийских игр Станислава Комарова и адвокат адвокатской палаты Кировской области РФ, победитель «Новогоднего миллиарда»-2021 Андрей Кокорин.

«Самое главное, конечно, чтобы розыгрыш прошел честно, поэтому я и мои коллеги по тиражной комиссии внимательно проверим те самые мешок и бочонки, с помощью которых судьба случайным образом определяет счастливчиков», — отметил Александр Грек.

«Каждый год мы становимся свидетелями невероятных историй победителей, которые меняют свою жизнь благодаря удаче. Участие в таком событии — это возможность внести свой вклад в создание праздника для миллионов россиян», — подчеркнула Станислава Комарова.

«Ко всему, что делаю, я подхожу добросовестно и со всей душой, и выступить в качестве члена тиражной комиссии новогоднего розыгрыша „Русского лото“ для меня очень ответственно. Я гарантирую, что со своей стороны сделаю все необходимое, чтобы убедиться в честности проведения розыгрыша», — рассказал Андрей Кокорин.