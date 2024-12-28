+США и Великобритания готовят серию терактов против военных баз России в Сирии

СВР: спецслужбы США и Британии готовят теракты против военных баз РФ в Сирии

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Виноградов

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Предполагается, что это заставит власти РФ эвакуировать личный состав из страны.

Спецслужбы Великобритании и США готовят серию терактов против российских военнослужащих в Сирии. Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР) России.

По информации ведомства, подконтрольные Западу полевые командиры ИГ* уже получили ударные БПЛА. А для сокрытия потенциальное участия террористов в преступлении были согласованы дополнительные удары по позициям самого «Исламского государства».

Предполагается, что такого рода провокации заставят РФ эвакуировать военных из страны.

«Одновременно новые сирийские власти будут обвинены в неспособности контролировать радикалов», — подчеркнули в ведомстве.

В СВР также обвинили Запад в отсутствии стремления к стабилизации обстановки в Сирии после смены власти в государстве. По данным ведомства, действия США и Великобритании направлены на поддержание нестабильности и хаоса на Ближнем Востоке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Сирии начались массовые протесты против правящей группировки. Причиной митингов стало всплывшее видео разгрома алавитского храма во время взятия Алеппо силами новых властей.

* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории России