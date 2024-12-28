Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за вооруженный мятеж

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

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Нижняя планка за такое деяние составит от 15 до 20 лет лишения свободы.

В России ужесточится наказание за вооруженный мятеж. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Теперь за такое преступление могут приговаривать к пожизненному заключению. Например, при смерти человека во время мятежа. Нижняя планка за такое деяние при этом составит от 15 до 20 лет лишения свободы.

Также подписанный Путиным закон исключает право на условно-досрочное (УДО) освобождение для тех, кто был пожизненно осужден за терроризм или вооруженный мятеж.

Кроме того, глава государства подписал закон, согласно которому уголовная ответственность за преступления против военной службы распространяется на добровольцев. К таким преступлениям отнесли: неисполнение приказа, сопротивление начальству, дезертирство, а также уничтожение военного имущества.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин распространил выплаты получившим инвалидность в зоне СВО на волонтеров.