Уходящий 2024-й стал годом больших перемен и потрясений для всего мира

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

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В этом году не обошлось без потерь и трагедий, но также были прорывы и достижения.

Уходящий 2024-й стал годом больших перемен и потрясений для всего мира. От успехов на фронте до трагедий в результате терактов, от конституционных реформ до кадровых перестановок — год ознаменовался важными событиями, которые сформировали его ход. Журналисты РИА Новости выделили выбрали десять главных событий и процессов.

Обновленная конституция РФ в действии

В 2024 году Владимир Путин снова был избран президентом Российской Федерации. Это стало возможным благодаря поправкам к Конституции, внесенным в 2020 году. Прошедшие выборы отличились высокой явкой (77,4% избирателей) и рекордным количеством голосов за Путина (75,8 миллиона россиян).

Между тем произошли и другие значительные конституционные изменения. Впервые Государственная Дума утвердила состав правительства, а руководители федеральных ведомств были назначены после консультаций с Советом Федерации. Эти нововведения расширили полномочия парламента.

Успехи ВС РФ

Фото: @РИА Новости/Станислав Красильников

В 2024 году российские войска захватили стратегическую инициативу в ходе спецоперации и совершили значительные успехи. За три осенних месяца было освобождено больше территорий, чем за весь 2023 год. А к середине декабря ВС РФ освободили 189 населенных пунктов.

Масштабный характер продвижения российских сил на фронте заставил США и Европу лихорадочно искать пути выхода из ситуации. Одни заговорили о необходимости прекращения конфликта, а другие обсуждали возможность введения иностранных войск.

В попытке отвлечь внимание от обострения ситуации власти Украины инициировали нападение на территорию Курской области. Однако с военной точки зрения эта авантюра оказалась безуспешной и привела к очередным потерям среди украинских боевиков.

Кроме того, боевики ВСУ и наемники других стран совершали зверства в отношении мирных жителей региона. Владимир Путин назвал данные действия преступлением против российского народа и заявил о необходимости наказания виновных. Следственные органы России возбудили ряд уголовных дел по факту деяний украинских боевиков.

«Орешник»

Создание баллистической ракеты средней дальности «Орешник» стало историческим событием для ракетно-космической области. Она была сконструирована на основе российских технологий. В ноябре 2024 года ВС РФ нанесли экспериментальный удар ракетным комплексом по крупнейшему заводу Украины «Южмаш».

Российский лидер объяснял, что Россия была вынуждена пойти на применение «Орешника» из-за эскалации со стороны Запада. Страны НАТО и Евросоюза дали ВСУ разрешение на удары дальнобойным оружием по территории РФ.

Недолго думая, киевский режим применил ракеты Storm Shadow и ATACMS по Курской и Брянской областям сразу после отмашки западных союзников. Ответом России стало применение «Орешника» по промышленному комплексу в Украине.

По словам Владимира Путина, в ближайшее время в России начнется серийный выпуск ракеты «Орешник».

«Время героев»

Фото: @РИА Новости/Станислав Красильников

Спустя два года после начала специальной военной операции, 1 марта 2024 года, Владимир Путин объявил о запуске нового образовательного проекта «Время героев», в рамках которого осуществляется подготовка ветеранов боевых действий для госслужбы. Первые выпускники программы уже получили должности в органах власти.

К примеру, кавалер ордена Мужества капитан Павел Якушев назначен советником заместителя генерального директора по персоналу по патриотическому воспитанию госкорпорации «Росатом».

Весной этого года он стал одним из 83 персон, попавших в первый поток программы «Время героев». В ноябре из-за большого интереса и востребованности программы был запущен второй поток обучения.

Единение народа

Фото: @РИА Новости/Константин Михальчевский

Социологические исследования свидетельствуют о беспрецедентном единении российского общества в условиях внешних угроз. Текущий год ознаменовался феноменальным подъемом волонтерского движения. Значительное количество граждан безвозмездно жертвуют временем, средствами и даже рискуют собственной жизнью, чтобы оказать поддержку фронту.

Боевые действия пробудили у россиян чувство солидарности с защитниками Отечества. Это нашло отражение в многочисленных добровольческих инициативах, направленных на помощь армии, прифронтовым территориям, беженцам и пострадавшим в терактах.

Подъем экономики

Российская экономика выросла почти на 4%, превзойдя все прогнозы. Россия стала четвертой страной по паритету покупательной способности, обогнав Германию — экономический двигатель Евросоюза.

Наряду с экономическим подъемом страна столкнулась с нехваткой рабочей силы. Уровень безработицы непрерывно снижался, достигнув исторического минимума в 2,3% в октябре.

Этот дефицит привел к рекордному за последнее десятилетие росту заработной платы, повысив реальные доходы населения.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В этом году произошел один из самых страшных терактов в истории современной России. 22 марта 2024 года четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холла» и открыли огонь по собравшимся в нем зрителям, после чего подожгли здание и сбежали.

Менее чем за 12 часов удалось задержать беглых террористов. Они планировали попасть на Украину через Белгородскую область, где для них заранее подготовили «окно». Трагедия унесла жизни 145 человек, еще 551 получили ранения разной степени тяжести.

Саммит БРИКС в Казани

С 22 по 24 октября в Казани прошел саммит БРИКС, на который прибыли главы 24 стран. В мероприятии приняли участие лидеры Турции, Республики Сербской, КНР, Казахстана, Белоруссии, Индии, ЮАР, Ирана, ОАЭ и других стран. Не удалось посетить саммит главам Кубы, Сербии, Бразилии.

Главной темой мероприятия стало обсуждение вопросов по созданию независимой платежной системы для стран БРИКС.

Ближний Восток

Вспыхнувшее в 2023 году противостояние вокруг Газы в 2024-м достигло невиданных масштабов и кровопролития. На протяжении уходящего года Израиль активно действовал против своих врагов. Одним из самых громких событий стало убийство главы ХАМАС Исмаила Хании.

Новым витком эскалации стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года.

По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы.

Землетрясение в Японии

Фото: Muneyuki Tomari/ТАСС

В январе 2024 года у западного побережья Японии случилась серия землетрясений магнитудой семь-восемь баллов. Стихийное бедствие стало самым мощным с 1885 года, унесло жизни более 250 человек и разрушило около 50 тысяч домов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин объявил 2025-й — Годом защитника Отечества.