Всегда наготове: как отмечают праздник те, кто работает в новогоднюю ночь

Фото: Елена Афонина/ТАСС

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Пока вся страна мирно ждет боя курантов, эти люди всю ночь не сомкнут глаз.

Ваш безопасный Новый год в их руках. Врачи, спасатели, летчики…. В любое время дня и ночи, особенно в праздники, они всегда наготове. Как проходит новогодняя ночь у представителей таких важных профессий узнал KP.RU.

Медики

Во время праздников у врачей начинается их «звездный час», когда происходит самый большой наплыв пациентов с невообразимым количеством травм.

Стоит уточнить, что в поликлиниках врачи теперь не дежурят в Новый год. Сейчас все ложится на плечи фельдшеров скорой помощи.

По словам фельдшера Дмитрия Белякова, работа в новогоднюю ночь — это настоящее боевое крещение для всех молодых сотрудников. Если выдержит и не уволится на следующий день — значит настоящий врач.

«Новогодняя смена — самая тяжелая. Народ — как отмороженный. Такого огромного количества самых несусветных, при этом очень тяжелых травм, в другие дни и ночи не встретишь», — говорит Беляков.

Например, один из самых запоминающихся случаев для Дмитрия произошел в столичном районе Новогиреево, около кинотеатра «Киргизия», где у мужчины прямо в кармане сама взорвалась петарда. Как итог: минус три пальца и то, что в штанах.

Беляков добавил: в новогоднюю ночь, конечно, все медики рассчитывают получить хоть немного свободного времени, чтобы отметить на работе за праздничным столом. Как правило, еще за несколько часов до боя курантов все стабильно, но потом начинается хаос, поэтому к утру закуски остаются нетронутыми.

Летчики

Конечно, мало кого обрадует перспектива отметить Новый год в карете скорой помощи. Гораздо веселее в небе. Согласно данным KP.RU, 2024-й год около 19 тысяч россиян встретили во время полета.

Для кого-то это будет необычным опытом, но для летчиков и бортпроводников — обычная история. Даже традиции есть свои.

По словам летчика Александра Романова, за несколько минут до полуночи по громкой связи командир поздравляет всех пассажиров.

«Я, например, заранее речей не пишу, говорю экспромтом, от души. Пожелания самые обычные — здоровья, положительных эмоций. Потом пассажиров в салоне поздравляют Дед Мороз и Снегурочка — это, как правило, бортпроводники, иногда в роли Деда Мороза выступает кто-то из членов экипажа, но не командир», — рассказывает он.

Всех пассажиров при этом угощают шампанским, даже если рейс вообще не предусматривает алкогольных напитков. Иногда прилагается закуска: конфетка, шоколадка, мандаринка или любимый всеми салат оливье.

Даже подарки бывают, уточнил летчик. Но это не во всех авиакомпаниях, как и лотереи.

«Гвоздь программы — праздничная лотерея. Главный приз — бесплатный полет в наступающем году», — говорит Романов.

Кроме того, почти все пассажиры обычно берут с собой на борт подарки, которыми обмениваются со своими друзьями или близкими людьми в полете.

Однако самые большие эмоции у людей вызывают фейерверки, особенно когда самолет пролетает над городом, где только что наступил Новый год.

Волонтеры

Иногда людям становится несколько скучно проводить праздник в стенах дома, поэтому некоторые отмечают Новый год на природе. Как можно догадаться не всегда эта затея кончается удачно.

К сожалению, много граждан получают обморожение в новогоднюю ночь, а в сельской местности путешественников часто находят только после поисковых операций.

Так, для председателя поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григория Сергеева Новый год — не про домашнее застолье. Добровольцы всегда наготове выйти на поиски пропавших людей, если это потребуется.

Сергеев вспомнил случай, когда мужчина 31 декабря ушел в лес за елкой и не вернулся. В тот вечер только из одной Москвы на поиски путешественника отправились 60 добровольцев. В итоге прямо в новогоднюю ночь они ходили по лесам и сугробам, а на улице было -15 градусов.

«Рубились за этого парня, все-таки обнаружили его. Но, к сожалению, поздно… Лес коварен, очень легко сбиться с пути, особенно, в ранних зимних сумерках», — с сожалением говорит волонтер.

Пограничники

В новогоднюю ночь пограничники никогда не расслабляются. Руководитель одной из охранных фирм Михаил Игнатов рассказал, что в праздничную ночь зачастую надо быть в полной боевой готовности, даже если все уже собрались за праздничным столом.

Так, один раз сработала система оповещения, причем было это на границе с Турцией — страной НАТО.

«Застава — в ружье!» — прозвучала команда.

Турецкая страна принципиально не выдала тогда нарушителей, которые уходили к ним, поэтому у всех было напряженное состояние, никто не знал, что происходит. Еще и мороз -25 градусов.

«Видим — колючая проволока оборвана и полно следов: собачьи, человечьи», — вспоминает Игнатов.

Чтобы найти нарушителей, к поискам привлекли служебную собаку, которая быстро взяла след и повела к приграничному поселку на российской стороне. У одного из домов она остановилась.

Когда из него вышли родители вместе с парнем-подростком, то собака стала сильно лаять на юношу. Его просили рассказать, что же случилось. Парень расплакался и признался, что у него сбежала собака, поэтому он вместе с приятелем побежал ее искать. Сами не поняли потом, как увлеклись и наткнулись на колючую проволоку.

Сбежавшая собака в итоге была доставлена домой, а на подростков составили протокол. Наказывать никого не стали, но пограничникам пришлось поставить их на учет.

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