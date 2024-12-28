Российские военные активно выбивают боевиков ВСУ из курского приграничья

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Противники все еще пытаются доказать Западу, что на что-то способны.

На одном из участков курского приграничья с боевиками разбираются бойцы бригады «Ветераны» — подразделение, которое не раз оказывалось в самых горячих точках спецоперации. Сейчас военнослужащие постепенно выдавливают противника с оккупированных территорий, за которые ВСУ держатся буквально зубами. С передовой репортаж корреспондента «Известий» Александра Сафиулина.

За рулем боец с позывным «Круглый». На фронте — с лета 2014 года. Родился и жил в Луганске. Шахтер в прошлом пошел добровольцем, когда Украина начала минировать мирные поселки на его родной земле. И все эти годы на поле боя. Теперь вместе с сослуживцами в добровольческой бригаде «Ветераны» работает уже на курской земле.

По пути несколько раз меняет маршрут в зависимости от обстановки в небе. С собой у него всегда детектор, а под рукой дробовик.

«Ружье обычное — десятизарядное. От дронов помогает, можно пострелять», — отмечает «Круглый».

Двигаемся практически в полной темноте. Враг внимателен, может воспользоваться любой оплошностью и открыть огонь. ВСУ держатся за Курскую область как за последний шанс для демонстрации союзникам — они еще что-то могут, на что-то способны. Поэтому наши бойцы воюют, соблюдая все негласные правила перемещения и маскировки.

Орудие хорошо укрыто, работает быстро и часто. Иногда стрельба идет целыми днями.

«Ровно месяц — 500 штук. Они тут сильно упираются. Наемников много. Если на Соледаре их разбираешь, они убегают», — рассказал командир орудия ОДШБР «Ветераны» добровольческого корпуса ВС РФ с позывным «Шигар».

Здесь же враг вынужден точечно и ожесточенно контратаковать. Отступать им некуда, остается только пытаться замедлить движение наших сил.

«Наши оттолкнули их нормально, плюсом туда накидываем. Наша пушка стоит ближе всего к передку. Мы отрабатываем, они отходят. Не на большое расстояние они отходят — тут же к ним подлетает помощь», — подчеркнул наводчик орудия ОДШБР «Ветераны» добровольческого корпуса ВС РФ с позывным «Лиспус».

Орудие, выстрел… Еще один ушел — таким образом разбирают укрепления ВСУ. Ведут беглый огонь, не прекращая, по одной и той же позиции.

Уже с подкреплением враг пытается опять идти вперед. Наша артиллерия вновь открывает огонь.

В бригаде «Ветераны» посторонних нет, все с опытом и четким пониманием, зачем и почему они здесь. Кто-то, как «Круглый», на фронте с 2014 года. Кто-то пришел год или два назад. Эти бойцы всегда на самых ответственных направлениях. В прошлом декабре были одними из тех, кто штурмовал Авдеевку. Сейчас зачищают Курскую область. Гонят врага с нашей земли.