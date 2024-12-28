Умерла сыгравшая Джульетту актриса Оливия Хасси

Фото: Кадр из к/ф «Ромео и Джульетта», реж. Франко Дзеффирелли, 1968 г.

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Звезде кино было 73 года.

Британская актриса Оливия Хасси, которая сыграла главную роль в фильме 1968 года «Ромео и Джульетта», скончалась в возрасте 73 лет. Об этом сообщила ее семья в личном блоге.

«С глубокой грустью извещаем о кончине Оливии Хасси Эйсли, которая 27 декабря мирно ушла из жизни дома в окружении своих близких. Оливия была замечательным человеком, чья теплота, мудрость и искренняя доброта затронули жизни всех, кто ее знал», — говорится в сообщении.

Фото: www.globallookpress.com/Birdie Thompson

Родные подробности смерти актрисы не раскрывают. Однако известно, что Оливия много лет боролась с раком молочной железы. В 2008 году она перенесла двойную мастэктомию. В 2018-м опухоль снова обнаружили, тогда звезда прошла лучевую и химиотерапию для лечения.

Оливия Хасси родилась 17 апреля в 1951 году в Буэнос-Айресе. Ее отец был оперным певцом, а мама работала секретарем.

Хасси дебютировала в кино в 13 лет, а в 16 сыграла Джульетту в кинокартине 1968 «Ромео и Джульетта» итальянского режиссера Франко Дзеффирелли. За эту роль Оливия получила «Золотой глобус».

За свою карьеру Хасси сыграла более чем в 50 фильмах и сериалах. Наиболее известные «Иисус из Назарета», «Смерть на Ниле» и «Мать Тереза».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер бывший глава автоконцерна Suzuki Осаму Судзуки.