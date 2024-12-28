Чубайс снизил требования к фигурантам дела о краже его имущества

Чубайс снизил требования к обвиняемым в краже его имущества на 5 млн рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Бывший глава «Роснано» сначала требовал, чтобы подсудимые выплатили ему 70 миллионов рублей. Сейчас сумма изменилась.

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс на пять миллионов рублей снизил требования к фигурантам уголовного дела о краже его имущества. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на Вячеслава Макарова — адвоката одного из подсудимых.

В Хамовническом суде Москвы рассматривается уголовное дело в отношении его экс-партнера Ильи Сучкова и других фигурантов. Их подозревают в краже имущества Чубайса. Если раньше в исковом заявлении было указано 70 миллионов рублей, то сейчас сумма уменьшилась до 65.

«На последнем заседании в Хамовническом районном суде прокурор огласила показания потерпевшего Чубайса, согласно которым он снизил свои исковые требования в качестве потерпевшей стороны», — сказал Макаров.

Юрист отметил, что Чубайс настаивает на том, что подсудимые должны быть привлечены к уголовной ответственности. Сами же подозреваемые настаивают на личном участие экс-главы «Роснано» при рассмотрении дела. Следующее заседание запланировано на 16 января.

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