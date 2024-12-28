Количество бездомных в США достигло исторического максимума

Фото: www.globallookpress.com/Michael Ho Wai Lee

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Также в стране увеличились число семей с детьми, которые остались без крова.

В США количество бездомных достигло исторического максимума. В январе 2024 года более 770 тысяч человек остались на улице без крова. Об этом сообщает Министерство жилищного строительства и городского развития страны.

«В январе 2024 года более 770 тысяч человек оказались бездомными, что на 18% больше, чем в 2023 году», — говорится в сообщении.

Причем на 39% увеличилось число семей с детьми, которые оказались без постоянного места проживания. Их число более 259 человек.

Агентство Bloomberg сообщает, что рост бездомности обусловлен высокой арендной платой и отсутствием доступного жилья. Не менее важным фактором стал наплыв мигрантов. Их приток переполнил приюты, расположенные в Нью-Йорке, Денвере, Чикаго и других городах.

На показатели также повлияли природные катаклизмы. К примеру, в 2023 году в Гавайях вспыхнули лесные пожары. В результате без крова остались более пяти тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что президент США Джо Байден поручил Пентагону нарастить поставки оружия Киеву.