Виной тому вулканы? В Дагестане обнаружили сотни мертвых нерп

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По данным ученых экологов, за месяц на дагестанском побережье специалисты насчитали уже больше двух тысяч погибших краснокнижных тюленей.

Побережье Каспийского моря превратилось в настоящее кладбище. В Дагестане новая волна мора краснокнижных нерп. Сотни туш животных разбросаны в прибрежной зоне близ Махачкалы. При этом единой версии причин случившегося нет. Специалисты расходятся в оценках, а их заключения противоречат друг другу. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов попытался разобраться в проблеме.

Съемочная группа считала погибших нерп, так проехали семь километров. Побережье превратилось в кладбище краснокнижных тюленей.

На берегу Каспийского моря недалеко от Махачкалы лежат 180 туш тюленей. По данным ученых экологов, за месяц на дагестанском побережье специалисты насчитали уже больше двух тысяч погибших нерп.

Гибнут молодые и взрослые особи. Самым юным, судя по размерам и формам, пять-шесть лет, а живут они до 40. Погибших детенышей находят много. Биолог Магомедрасул Магомедов рассказывает, что ученые и природоохранные структуры уже провели анализы. Заболеваний не обнаружили.

«Кровоизлияние, венозный застой крови. Во внутренних органах вообще полно крови у него. Это признак того, что произошла асфиксия. Они задохнулись просто», — отмечает биолог, член-корреспондент РАН Магомедрасул Магомедов.

Вот, как это происходит по версии ученых — землетрясения под Каспийским морем вызывают огромные выбросы газов. Они поднимаются на поверхность и буквально стелются на морской глади, потому что газы тяжелее нашего воздуха. Тюлени выныривают подышать, пытаются набрать кислорода, а там лишь газовая смесь. Так тысячи нерп и гибнут от асфиксии.

«В период их миграции, а сейчас как раз происходит их миграция, часть популяции попадает в эту зону и практически сразу задыхается», — добавляет биолог.

Пока это только теория. Вот ученые сейсмологи Российской Академии наук считают эти предположения спорными.

«На мой взгляд, такие явления очень редки, потому что никаких особых скоплений газа, как правило, в земной коре нет. Так же потому что землетрясения в Каспийском море имеют маленькие магнитуды, и разломы не выходят на поверхность, они остаются в глубине», — считает сейсмолог Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН Павленко Ольга.

Есть и другая версия, что тюлени гибнут, потому что под Каспием извергаются вулканы. Их там, кстати, немало. Они выбрасывают на поверхность моря газы. Некоторые исследователи считают, что каспийских нерп убивает птичий грипп.

«Вирус птичьего гриппа дает осложнения всегда на систему дыхания. Аналогичные результаты мы видели в Чили. Там есть научные публикации, которые говорят, что у них тоже идет мор тюленя из-за того, что они задыхаются при осложнениях с птичьим гриппом», — рассказывает эксперт Экологического фонда «Компас» Лифантьев Владимир.

Пока ученые выясняют причины ежегодного мора, народный фронт выступил с инициативой создать федеральную программу по защите популяции каспийского тюленя. Он занесен в красную книгу — как вымирающий вид. Если сегодня ничего не предпринять, вполне возможно наши нерпы вовсе исчезнут из дикой природы.