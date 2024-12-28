Фото, видео: www.globallookpress.com/ Hauke-Christian Dittrich; 5-tv.ru

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В пятницу фьючерсы на голубое топливо подскочили на 5%, это максимальный показатель за неделю.

В Европе же сейчас гадают, что будет после 1 января, когда транзит российского газа прекратится. Фактически, страны региона оказались в заложниках у Зеленского — глава киевского режима банально шантажирует своих же спонсоров, добиваясь новых подачек. Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий рассказал о невеселых перспективах европейского сообщества.

За пять дней до остановки транзита российского газа через территорию Украины в Европе энергетический узел затягивается до предела. Словацкий президент недвусмысленно намекает Зеленскому: не будет поставок — не будет и переговоров.

«Я все еще размышляю над вопросом визита. Признаюсь честно, я подожду и посмотрю, как пройдут переговоры о транзите газа для Словацкой Республики и о других аспектах отношений между Украиной и Словакией», — заявил Петер Пеллегрини, президент Словакии.

Другие аспекты как раз и стали частью газового шантажа Зеленского. Тот предлагал премьер-министру Словакии Фицо взятку из замороженных российских активов — за согласие поддержать членство Украины в НАТО. А когда ставка не сыграла, принялся угрожать всей словацкой экономике. Она едва ли перенесет остановку транзита.

«Мы платим очень умеренную цену за транзит с Востока, и если нам придется покупать такой же объем газа в другом месте в Европе, то это будет дороже. Для SPP дополнительная плата составит не менее 150 миллионов евро, а для всего газового рынка Словакии, по нашим оценкам, не менее 220 миллионов евро», — отметил Войцех Ференц, директор газодобывающей компании Словакии.

Проблема для Киева в том, что, кроме Словакии, Зеленский поставил под удар сразу несколько европейских государств. Пострадают Чехия, Молдавия, Италия, Германия и, конечно, Австрия. Она служила хабом для российского газа и сама активно им пользовалась.

«В Австрии все еще сохраняются остатки сталелитейной промышленности, такие как предприятие Voestalpine в Линце, а также небольшая химическая промышленность, которые могут быть разрушены, если российский газ перестанет поступать», — отметил экономист Айке Хамер.

За неполный 2024 год Россия поставила в Европу уже 50 миллиардов кубических метров газа — это на 20% больше показателей прошлого года. Только относительно дешевая энергия из нашей страны и позволяет промышленности Старого света оставаться на плаву. Единственный бенефициар как деиндустриализации Европы, так и разрыва ее последних экономических связей с Россией — Вашингтон. Пока европейские компании переводят производства в США, оттуда выходят все новые танкеры с дорогим сжиженным газом.

«Сегодня они сговорились, чтобы грабить Европу. Мы не отдаем себе отчета в перемещении капитала из Европы в Соединенные Штаты через энергетику. Мы покупаем сжиженный природный газ в 5-10 раз дороже, чем платили Путину», — указал экономист Давид Бавре.

Вашингтон руками киевского режима и послушной брюссельской бюрократии пытается перекроить весь энергетический рынок Европы. Польша, один из главных вассалов США, уже объявила: свое председательство в ЕС она использует, чтобы еще больше затруднить поставки энергоносителей из России. Те, что останутся, вероятно, должны перейти под полный американский контроль. Вот и прогноз сербского президента Вучича выглядит уже не так фантастично.

«Если меня спросят, я предскажу, что в течение года американцы приобретут „Северный поток“. Затем они заявят, что могут покупать газ у русских, но только через американского трейдера. И тогда все страны Европы будут покупать этот газ у нас, у американцев», — заявил он.

США уже занимают почти половину всего газового импорта в Европу, а вариантов диверсификации, к которым на словах так стремился ЕС, становится все меньше. Прекратить поставки пообещал и Катар — из-за нового европейского закона о проверке «корпоративной устойчивости» арабским поставщикам грозят санкции.

«Я уверен, что не планирую отправлять СПГ в ЕС для удовлетворения их энергетических потребностей, а затем платить штрафы, поскольку весь мой доход от экспорта пойдет в ЕС. Здесь что-то не так», — заявил Саад Шерила Аль Кааби, министр энергетики Катара.

Выходит, что энергетический сук, на котором сидит Европа, одновременно пилят и США, и сам ЕС. Рынок Старого света становится банально непривлекательным. Россия, как и Катар, поставки своего газа перенаправляет в Азию, пока европейские потребители остаются один на один с американской монополией.