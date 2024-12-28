Кабину сорвало: страшное ДТП произошло на трассе Москва -Волгоград
На трассе Р-22 «Каспий» произошло массовое ДТП с участием трех фур и легковушки
Фото, видео: 5-tv.ru
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Два человека получили тяжелые травмы.
Два человека получили тяжелые травмы в массовой аварии на трассе Москва-Волгоград.
Поздно вечером там столкнулись три фуры и легковушка. Все автомобили получили серьезные механические повреждения. Кабину одного из грузовиков сорвало с креплений, а передняя часть легковушки оказалась полностью раздавлена. Водителя зажало в искореженном салоне. Мужчине потребовалась помощь спасателей.
Движение в районе аварии оказалось полностью заблокировано, пробка растянулась на несколько километров.