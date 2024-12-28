Фото: © РИА Новости/Артем Геодакян

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Также он в очередной раз призвал к урегулированию ситуации дипломатическим путем.

Украинские власти ведут страну к катастрофе, ведь в будущем им придется расплатиться своей территорией за отказ Запада соглашаться на мирные переговоры. Такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Переговорная позиция Украины ухудшается с каждым днем, и страна заплатит огромную цену за эту западную авантюру в виде потери территории и присутствия иностранных войск», — заявил Фицо в видеообращении, опубликованном в социальной сети.

Он также добавил, что ему абсолютно непонятна позиция украинского президента* Владимира Зеленского, который отказывается от мирных переговоров. Такими действиями глава государства приближает страну лишь к катастрофе. Фицо призвал к прекращению огня и урегулированию ситуации дипломатическим путем.

К слову, 22 декабря в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и Фицо. Визит главы словацкого кабмина был запланированным ранее. В ходе встречи они обсудили ситуацию на Украине, возможности урегулирования конфликта, а еще — отношения между Москвой и Братиславой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Запад отреагировал на встречу Путина и Фицо.

* — пятилетний срок президентских полномочий Владимир Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.