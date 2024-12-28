Двое ранены в результате атаки дронов ВСУ в Белгородской области
Гладков: в Палатово при детонации беспилотника ранены двое мирных жителей
Фото: www.globallookpress.com/ Ilya Moskovets
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Информация о последствиях уточняется.
В ночь на 28 декабря Красногвардейский район Белгородской области атакован беспилотниками ВСУ, в результате два мирных жителя получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В селе Палатово в результате детонации беспилотника ранены двое. Пострадавших с осколочными ранениями бригады СМП доставляют в Красногвардейскую ЦРБ», — уточнил Гладков.
Специалисты уже оказывают пострадавшим необходимую помощь, уточнил он.
Гладков добавил, что в результате атаки была также повреждена гражданская инфраструктура — так, в трех жилых домах села выбиты окна и посечены фасады.
Информация о последствиях уточняется.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обрыв сети на железной дороге произошел из-за атаки вражеских беспилотников под Воронежем. Всего над регионом было ликвидировано более десяти дронов ВСУ.