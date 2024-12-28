Обрыв сети на железной дороге произошел из-за атаки БПЛА под Воронежем

Фото: © РИА Новости/ Павел Лисицын

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По предварительной информации пострадавших нет.

Более десяти украинских беспилотников сбили российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По предварительным данным никто не пострадал, но повреждений избежать все же не удалось. Так, в одном из районов области обломки одного дрона оборвали контактную сеть на железной дороге. Пока последствия не устранили, пришлось задержать один поезд. Кроме того, ожидают задержки и другие.

«Для ускорения ликвидации последствий создан специальный штаб Юго-Восточной железной дороги. Оперативные службы продолжают работу на месте обрыва. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется», — написал Гусев.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США передадут Украине в новом пакете военной помощи.