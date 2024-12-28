Будьте внимательны: как помочь собаке пережить новогодние салюты

Фото: 5-tv.ru

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Чтобы волшебная ночь не превратилась в кошмарную для питомца и хозяина, следует придерживаться некоторых правил.

Запуски фейерверков и громкие залпы в новогоднюю ночь могут изрядно напугать домашнюю собаку. А если в этот момент с животным отправиться на улицу, есть риск и вовсе потерять — как питомец может убежать. Чтобы всего это не произошло, важно придерживаться некоторых правил, о которых рассказал в интервью изданию URA.RU зоопсихолог Мирослав Волков.

Он объяснил, что все собаки по-разному реагируют на громкие звуки. Одни пугаются и прячутся, другие же проявляют любопытство и бегут посмотреть, что случилось. Однако новогодняя ночь и последующие выходные не повод лишать своего питомца свежего воздуха и веселья на улице. Главное, правильно выбирать время прогулок.

«Пересмотреть время для прогулок, сдвинуть на другое время. Фейерверки запускают в определенные часы. К примеру, в новогоднюю ночь они гремят, примерно, с 23:00 до 3:00. Постараться погулять с собакой до этого периода», — посоветовал Волков.

Но если все же хозяин решит отправиться гулять с животным в момент ночью, застанет общий хаос, и собака испугается, не стоит успокаивать ее, гладить, прижимать к себе. Так можно сделать лишь хуже своему питомцу.

«Нужно, чтобы животное само успокоилось, осмотрелось, поняло, что ничего страшного не произошло. Пожалеть собаку и угостить лакомством можно только когда оно расслабилось», — добавил Волков.

При этом собака — животное, которое поддается приучению к громким звукам. Однако этим стоит заниматься лишь кинологам, напомнил специалист.

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