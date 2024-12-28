Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Боевики уже потеряли порядка половины занятой ранее в России территории.

ВСУ, вероятно, будут выбиты из Курской области уже к весне 2025 года. Такой прогноз сделали американские чиновники, сообщило агентство Bloomberg.

Как отметили чиновники за океаном, украинские боевики уже потеряли половину захваченной российской территории. В течение нескольких месяцев они рискуют потеряют остальную. А это, в свою очередь, лишит киевский режим «рычага» в вопросе мирных переговоров.

Кроме того, ВСУ могут быть выбиты к весне и по причине нехватки личного состава, и неопределенности в вопросе поставок оружия. Американские чиновники не исключили, что из-за всего этого боевики отступят, в противном же случае они рискуют попасть в окружение российских солдат.

Атака ВСУ на Курскую область

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От действий боевиков погибли и пострадали десятки человек.

Сейчас на территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба. Проводится контртеррористическая операция (КТО).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президент* Украины Владимир Зеленский противостоит поставкам российского газа.

* — пятилетний срок президентских полномочий Владимир Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.