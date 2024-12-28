Не все средства хороши: как облегчить зубную боль самостоятельно

Фото: 5-tv.ru

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Врач-стоматолог Антон Хмаренко назвал два способа, которые помогут утихомирить ноющую боль во рту.

Если в новогодние праздники сильно заболят зубы, а возможности сразу сходить в стоматологию не будет, облегчить боль помогут «подручные средсва». О них в интервью Lenta.ru рассказал врач-стоматолог Антон Хмаренко.

В первую очередь он порекомендовал попробовать прополоскать рот теплой водой с содой. Кроме того, можно выпить нестероидное противовоспалительное средство и антигистаминный препарат. Они должны помочь снять неприятные ощущения — воспаление и отек, отметил специалист.

При этом не стоит пытаться снять зубную боль при помощи, к примеру, компресса. Если у человека гнойное воспаление, высок риск лишь усугубить ситуацию. А также не стоит уповать на спиртовые настойки собственного приготовления для полоскания. Ведь они могут спровоцировать аллергическую реакцию или ожоги слизистых ротовой полости.

«Даже если боль утихла, не стоит откладывать визит к врачу, так как боль уходит при отмирании ткани, но воспаление при этом остается», — подытожил врач.

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