Фото: © РИА Новости/Артем Геодакян

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Он обвинил партнеров по Евросоюзу в стремлении продолжать конфликт ради нереалистичной цели по ослаблению России.

Словакия готова принять мирные переговоры по Украине. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.

«Если кто-то хочет организовать в Словакии мирные переговоры, то мы будем готовы и гостеприимны», — написал он в соцсети.

По словам Фицо, крупные игроки в Евросоюзе не против того, что президент* Украины Владимир Зеленский решил остановить транзит российского газа даже с учетом многомиллиардного ущерба Словакии и всей Европе.

Для указанных лиц важнее всего продолжение конфликта ради нереалистичной цели по ослаблению России, отметил премьер Словакии.

Фицо 22 декабря посетил Россию, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Как пояснил сам словацкий премьер, его визит стал реакцией на заявление Зеленского о прекращении транзита газа через территорию украинского государства.

Также, по словам Фицо, он обговорил с российским лидером ситуацию на Украине, возможности урегулирования конфликта, а еще — отношения между Москвой и Братиславой.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что как Запад отреагировал на встречу Путина и Фицо.

* — пятилетний срок президентских полномочий Владимир Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.