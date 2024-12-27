Белый дом анонсировал выделение нового пакета вооружений для Украины

Фото: www.globallookpress.com/Volodymyr Tarasov

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Киев получит в числе прочего системы противовоздушной обороны.

США выделят Украине еще один пакет вооружений, включающий в том числе системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

«В ближайшие несколько дней вы увидите очередной пакет военной помощи США, который будет включать средства ПВО для Украины», — сказал он.

Действующий президент США Джо Байден 12 декабря одобрил новый пакет помощи Украине на 988 миллионов долларов. Сообщалось, что Киев получит средства ПВО, артиллерийские боеприпасы, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и бронеавтомобили.

Незадолго до этого официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что на помощь Украине у США остались девять миллиардов долларов: 6,8 из них по программе Presidential Drawdown (PDA, президентские поручения по сокращению), а 2,2 — в рамках в рамках инициативы содействия безопасности Украины. Госсекретарь Энтони Блинкен в свою очередь обещал Киеву 50 миллиардов от США и стран Евросоюза за счет прибыли от замороженных российских активов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вашингтон выделил Киеву 20 миллиардов долларов, погасить которые предполагается за счет доходов от замороженных активов России.