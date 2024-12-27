Три мирных жителя были ранены в результате атаки дронов в Белгородской области

В результате атаки дронов в Белгородской области ранено три мирных жителя

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Пострадавшие госпитализированы.

Из-за атаки беспилотников ВСУ в Белгородской области три человека получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Село Борисовка Волоконовского района подверглось атакам двух дронов-камикадзе. В результате детонации одного из них о легковой автомобиль ранены двое», — сообщил Гладков.

Пострадавшие мужчина и женщина госпитализированы. Второй беспилотник взорвался в административном помещении, разрушены вход и фасад, выбиты стекла.

БПЛА также был замечен в селе Муром Шебекинского округа. Там он атаковал автомобиль во время движения. Мужчина, находившийся за рулем, впоследствии смог сам добраться до больницы. Врачи констатировали минно-взрывную травму, осколочные ранения головы, предплечья и ноги. Машина полностью сгорела.

В местах атак работают спецслужбы. Последствия уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что беспилотники ВСУ сбиты над Тульской областью.