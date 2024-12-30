«Мудрое животное»: Наталья Подольская пожелала любви в Новом 2025 году

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Предыдущий год был полон сюрпризов, но наступивший обещает быть еще более ярким, ведь Змея-2025 не дремлет.

Певица Наталья Подольская назвала наступивший Новый 2025 год временами сложным, но справедливым. По мнению артистки, змеи — мудрые животные, поэтому никаких сомнений нет, что и тут от кармы никуда не деться.

«Знаете, змея — это символ года, она, может быть, и жалит иногда, но вообще, это очень мудрое животное. Поэтому, с Новым годом вас! Счастья, здоровья, любви и берегите друг друга», — отметила Подольская.

У самой исполнительницы, как сообщал 5-tv.ru, проблем с мудростью нет, ведь недавно она рассказала, что на самом деле скрывает от своего супруга Владимира Преснякова количество своих трат на одежду и аксессуары.