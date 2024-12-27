Белый гроб и последние слова отца: как прошли похороны Яниса Тиммы

Фото, видео: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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На прощание с баскетболистом приехали самые близкие родственники. Кого не было среди присутствующих?

В Латвии состоялось прощание с бывшим мужем певицы Анны Седоковой, экс-нападающим «Химок» Янисом Тиммой. Траурная церемония прошла в Риге. Проводить спортсмена в последний путь пришли все родственники, но самой экс-солистки «ВИА Гра» в похоронной процессии замечено не было.

По информации 5-tv.ru, соболезнования от друзей и поклонников у гроба принимали первая супруга, Саша Ошо, мать и отец баскетболиста. Доступ к гробу имели все, кто хотел лично произнести в честь спортсмена последние слова.

Желающих проститься было так много, что сама процедура слегка затянулась. Чтобы уважить спортсмена, близкие заказали для Яниса Тиммы белоснежный гроб. Рядом с постаментом также разместили портрет самого баскетболиста: с фото на присутствующих смотрел улыбающийся спортсмен.

В конце церемонии гроб с телом спортсмена выносили из здания крематория под громкие аплодисменты. Ни мать, ни первая супруга баскетболиста на вопросы журналистов не смогли сказать ни слова, настолько они были убиты горем. Ответственность за последние слова о сыне взял на себя отец спортсмена, Райтис Тимма.

По признаниям мужчины, он все еще не до конца смирился с тем, что Яниса больше нет. На днях убитый горем глава семьи взял под опеку осиротевшего пса Тиммы. Питомец теперь — единственное, что осталось у отца после утраты сына.

«Он был хороший мальчик, хороший сын. Люблю я сына. Хороший мальчик, такой как все», — сказал отец.

Через несколько часов тело Яниса Тиммы кремируют.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Анна Седокова называет смерть бывшего супруга злой шуткой.