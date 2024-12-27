«Нельзя быть наивными»: Шольц заявил о желании повторно поговорить с Путиным

Фото: Harry Nakos/ТАСС

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Прошлый телефонный разговор двух политиков состоялся 15 ноября.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что хотел бы еще раз поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью порталу t-online.

«Я хотел бы (поговорить еще раз — Прим. ред.). Просто нельзя быть наивными или питать иллюзии», — сказал он.

Также Шольц подтвердил, что не собирается отправлять на Украину немецкие войска. Однако Германия и дальше продолжит оказывать военную помощь Незалежной.

Ранее по инициативе Берлина 15 ноября состоялись телефонные переговоры между Путиным и Шольцем, где политики обсуждали украинский конфликт. Это был их первый разговор за два года.

В ходе беседы президент РФ напомнил главе правительства ФРГ условия Москвы, которые могут стать основой возможных договоренностей по окончанию боевых действий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как победа Трампа заставила Шольца позвонить в Москву. Недружественные страны уже начали идти на контакт с Россией.