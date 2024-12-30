«Удачи и успехов»: Егор Корешков пожелал в Новом году осуществления желаний

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Предыдущий год был полон сюрпризов, но наступивший обещает быть еще более ярким, ведь Змея-2025 не дремлет.

Актер театра и кино Егор Корешков считает, что Новом 2025 году большое внимание надо уделить личным победам. Артист отметил, что «змеиный год» требует больших перемен, а если быть точнее — самое время исполнять все желания.

«Мы поздравляем вас с Новым годом и желаем удачи, успехов, исполнения всех желаний, любви, хорошего настроения и счастья», — отметил Корешков от лица себя и своей супруги.

К слову, любви у актера предостаточно, ведь в 2022-м году артист женился на «коллеге по цеху» — Дарье Авратинской. А до этого артист был замечен со звездой сериала «Деффчонки» — Полиной Максимовой. Однако, отношения продлились недолго и до предложения руки и сердца актеры так и не дошли.