«Хорошего настроения»: Ирина Салтыкова пожелала в Новом году заботиться о себе

Ирина Салтыкова пожелала в Новом 2025 году заботиться о себе

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Предыдущий год был полон сюрпризов, но наступивший обещает быть еще более ярким, ведь Змея-2025 не дремлет.

Наличие хорошего настроения — залог успешного начала года, считает Ирина Салтыкова. По словам экс-солистка группы «Мираж», особое внимание нужно обращать именно на ментальное здоровье и позитивное мышление. Без него не удастся удержаться на плаву.

«С удовольствием хочу всех поздравить и пожелать, самое главное, хорошего настроения», — отметила певица.

Быть в приподнятом настроении достаточно легко, имея в 58 лет идеальную кожу, с которой, как оказалось, никаких косметических махинаций не происходило. Даже косметикой Салтыкова пользуется только на гастролях — чудо-женщина, не иначе.

Ранее 5-tv.ru публиковал новогоднее поздравление от Григория Лепса.