«Хитрым и подвижным»: Юлия Ковальчук поздравила россиян с Новым 2025 годом

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Предыдущий год был полон сюрпризов, но наступивший обещает быть еще более ярким, ведь Змея-2025 не дремлет.

На наступивший Новый 2025 год возложено много надежд, отметила Юлия Ковальчук. По мнению певицы, несмотря на не совсем положительную характеристику змей, год точно будет подвижным и местами хитрым.

«Я поздравляю вас с Новым годом. Пусть этот год будет не змеиным, пусть он будет для вас просто очень насыщенным, хитрым, каким-то таким подвижным. И наполненным, самое главное, здоровыми и позитивными эмоциями», — делится экс-солистка группы «Блестящие».

Коротко, ясно, а главное — по делу. Сама же артистка очень большое значение придает именно здоровью: и ментальному, и физическому. По ее мнению, даже секрет красивой женщины прост — нужно всего лишь высыпаться, следить за питанием и больше времени проводить с собой.