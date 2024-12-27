Весело и опасно: как не устроить пожар в новогодние праздники

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Оказывается, натуральная елка разгорается за считанные минуты. А непогасший фейерверк, залетевший в окно, может стать причиной трагедии.

Оливье, шампанское, бенгальские огни — до Нового года уже четыре дня. Некоторые закупаются пиротехникой, что заставить всех ахнуть от восторга. Как быстро загорается елка от или неисправной гирлянды, выяснял корреспондент «Известий» Дмитрий Юзупчук.

История хоть и анекдотичная, но реальная. Еще задолго до боя курантов Анатолий Агапитов умудрился получить вполне себе новогоднюю травму. Он открывал бутылку с шампанским, и пробка угодила ему прямо в глаз. Понадобилась срочная операция, чтобы спасти зрение.

Кажется, еще не время для праздничных курьезов, но все-таки чувствуется, что Новый год не за горами. Вот, в Минеральных Водах неожиданно вспыхнул ларек с пиротехникой.

Одна из версий — короткое замыкание. Подобное, только в масштабах поменьше, может случиться и в многоквартирном доме, когда жители активно готовятся отмечать.

Большинство пожаров в новогодние праздники происходят по причине короткого замыкания или неосторожного обращения с огнем. Представим ситуацию, что мы в однокомнатной квартире, решили зажечь свечи. Одну из них мы поставили слишком близко к дереву.

Эксперимент проводим под чутким контролем сотрудников МЧС. Пламя от свечи моментально переходит на сухие ветки. Примерно, через пять минут огонь добирается до макушки. Под потолком — клубы едкого дыма от мишуры и пластмассовых игрушек. Тем временем пламя охватывает мебель. Десять минут и от елки остается обугленный ствол, а вещи в комнате продолжают гореть.

«Мы только что с вами видели, как продукты распространяются и объем их расширяется, и мы уже должны ползти ползком. Натуральная ель подобна спичке, вспыхивает очень быстро. А вот искусственные деревья, изготовленные в соответствии со строгими правилами технологического контроля и имеющие сертификат качества, покрыты огнеупорным составом», — объясняет начальник ООПиПС МЧС Москвы по ЮВАО Андрей Антропов.

«Елки обрабатываются специальным средством, которое предохраняет елку от того, что она не является источником распространителя огня. Они плавятся, но не возгораются», — говорит руководитель компании по продаже искусственных елок Анна Иванова.

Но не всегда получается все предусмотреть. Беда может буквально постучатся в окно. Как это произошло в Челябинске. Хозяин квартиры погиб из-за соседа, который решил устроить шоу под окнами жилого дома.

«Фейерверк залетел в окно и взорвался. Надышался газа и погиб», — рассказывает местная жительница Алевтина.

Так случается, когда люди пренебрегают элементарной техникой безопасности, говорят эксперты. Запуск салюта вне специально отведенных площадок категорически запрещен и этому есть объяснение.

«Если фейерверк летит, особенно в ветреную погоду, то может залететь в квартиру непогасший и станет причиной пожара. Такие случаи бывали и нередко. Сгорали не только квартиры, но и целые предприятия», — подчеркивает заместитель начальника первого регионального отдела Управления по ТиНАО МЧС России по Москве Антон Фролов.

Бдительность остается единственным гарантом безопасности, особенно в новогодние праздники, когда происходят не только чудеса, но и несчастные случаи.