«Буду пытаться восстановить семью»: Natan о непростом выборе между Лерчек и женой

Фото, видео: Новое Радио; 5-tv.ru

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Рэперу пришлось объясниться перед Чекалиной.

Рэпер Natan больше не общался с блогером Лерчек (Валерией Чекалиной) после съемок реалити-шоу, так как намерен сохранить брак со своей супругой. Об этом он рассказал ведущему Никите Никитину в подкасте «НеДудь» на «Новом Радио». Эксклюзивное видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На протяжении последних недель вся страна наблюдает за романом между блогером Лерчек и рэпером Natan. Теплые чувства у звезд зародились на проекте «Звезды в джунглях». С самых первых дней на острове музыкант не скрывал своей симпатии и всячески заботился об интернет-диве. Далеко не все поддержали участников шоу и на фоне этого романа поднялся скандал. Ситуацию усугублял факт наличия официального брака у рэпера.

Теперь музыкант решил поставить точку в этом вопросе и рассказал о своих истинных чувствах к Лерчек.

«У нас с женой уже был большой разлад в отношениях. В принципе, я уже был разбит и уходил в отрыв. Когда поехал на остров, то понимал, что вернуть жену у меня будет мало шансов. Днем на острове был в рамках игры, а вечером позволял все то, что позволяет мужчина в слабом состоянии. Это был крах наших отношений», — сказал Натан в интервью.

Общественность очень интересует и тот факт, как сегодня складываются отношения между Лерчек и Natan. Диалоги в реалити были похожи на клятвы в любви и верности друг другу. Музыкант признался, что их близкие отношения прекратились сразу по прилету в Москву.

«Мы обсудили. Я объяснил, что у меня нелегкая ситуация, что пребываю в растерянном состоянии и буду пытаться восстанавливать семейные отношения», — прокомментировал артист.

В настоящее время блогер Валерия Чекалина находится под домашним арестом и не имеет возможности выходить в интернет. По этой самой причине блогер еще никак не комментировала все, что произошло с ней.

Ранее 5-tv.ru писал, как таинственный воздыхатель Бьянки отреагировал на ее интрижку с Natan.