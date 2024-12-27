В Azerbaijan Airlines назвали причину крушения самолета в Актау

Фото: Azamat Sarsenbayev/ТАСС

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Предварительные результаты расследования трагедии уже известны.

Причиной крушения самолета Баку — Грозный в казахстанском Актау, по предварительным данным, стало «физическое и техническое внешнее воздействие». Об этом заявили в азербайджанской компании AZAL.

В AZAL отметили, что с 28 декабря приостанавливает рейсы из Баку в Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный, Минводы и Махачкалу, сославшись при этом на предварительные результаты расследования трагедии.

«Решение (об отмене рейсов — Прим. ред.) основано на предварительных результатах расследования крушения самолета Embraer 190, выполнявшего рейс J2-8243 Баку — Грозный, в результате физического и технического внешнего воздействия и учитывает потенциальный риск безопасности полетов», — говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.

Крушение самолета в Актау

Утром 25 декабря самолет AZAL, летевший из Баку в Грозный, направился в Актау и разбился недалеко от аэродрома. Всего на борту было 67 пассажиров, из них 16 — граждане РФ. Удалось выжить 32 людям, девять из них — граждане РФ.

Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев уточнял, что среди погибших — семь россиян.

В Азербайджане 26 декабря официально был объявлен днем траура по погибшим.

Все пострадавшие получат денежные компенсации от компании-перевозчика Azerbaijan Airlines.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пострадавшая в авиакатастрофе 11-летняя россиянка идет на поправку.