«Хочется оставить наследие»: художник Никас Сафронов о сложностях в личной жизни

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Художник уже был дважды женат.

Народный художник России Никас Сафронов мечтает создать семью. Об этом живописец рассказал в интервью информационному агентству URA.RU.

В преддверии Нового года художника накрыла волна ностальгии о теплых праздниках в кругу родных и самых сладких мандаринах. Видимо, на этом фоне он и задумался о создании семьи. Но лишь в мечтах, подчеркнул Никас, хотя психологически на самом деле готов к этому.

Сафронов признается, что жалеет о многих поступках, которые совершал в прошлом. Например, о том, что упустил взросление своих наследников.

«Я не видел, как они растут. Большую часть они жили далеко от меня и, наверное, из-за этого не являются продолжателями моего творческого наследия. А мне хочется оставить наследие художника, передать дело своей жизни», — признается творец.

У Сафронова шестеро детей от разных женщин. Женат он был дважды. Его первая жена оказалась родом из Югославии, женщину зовут Драгана, а второй супругой Никаса стала француженка Франческа. Во втором браке у Сафронова появился наследник Стефано. У него также есть внебрачные сыновья — Лука Затравкин, Александр Филимоненко, Ландин и Юрий.

Несмотря на грезы о семье, художник уверен — он не создан для брака. Предпринятые попытки в его жизни были искренними, утверждает Никас, но не сложилось.

Известность и насыщенная личная жизнь не сделали из художника секс-символа. Во всяком случае, он сам так считает. Возможно раньше Сафронов и был приближен к этому статусу, но все же уверен, что это больше прерогатива харизматичных актеров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какая трагедия заставила сына Никаса Сафронова сбросить 150 килограммов.