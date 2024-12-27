Росавиация: в Грозном перед посадкой самолета AZAL ввели план «Ковер»

Фото, видео: © РИА Новости/Саид Царнаев; 5-tv.ru

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Помимо угрозы атаки беспилотников ситуацию осложнял плотный туман в районе аэропорта.

В Грозном перед планируемой посадкой самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) был введен план «Ковер» из-за террористических атак беспилотников. Об этом сообщил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

«Обстановка в этот день и в эти часы вокруг аэропорта Грозный была сложной. Украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ. В связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим „Ковер“, предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства», — сказал Ядров.

Он добавил, что в районе аэропорта Грозного был плотный туман, и на высоте 500 метров не было видимости. Командир самолета предпринял две попытки зайти на посадку, но безуспешно. После этого ему было предложено посадить воздушное судно в другом аэропорту, и он принял решение направиться в Актау.

Ядров подчеркнул, что российские специалисты готовы в сотрудничестве с коллегами из других стран расследовать крушение самолета AZAL.

Крушение самолета в Казахстане

Пассажирский самолет, принадлежащий Azerbaijan Airlines, потерпел крушение утром 25 декабря возле города Актау в Казахстане. Воздушное судно Embraer 190 летело по маршруту Баку — Грозный.

В авиакатастрофе выжили 32 пассажира. По последним данным, погибли 38 человек. В авиакомпании отметили, что крушение, предварительно, произошло в результате столкновения со стаей птиц.

Ранее 5-tv.ru сообщил последние данные о крушении Embraer под Актау.