Шойгу и Куренков возложили цветы к комплексу памятников МЧС России
В День спасателя Шойгу и Куренков возложили цветы к комплексу памятников МЧС
Фото, видео: 5-tv.ru
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Торжественное мероприятие было приурочено ко Дню спасателя.
Глава МЧС России Александр Куренков и секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу возложили цветы к комплексу монументов пожарным и спасателям в сквере Дмитрия Михайлика на Кременчугской улице в Москве. Соответствующее видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.
Торжественное мероприятие приурочено ко Дню спасателя, который ежегодно отмечают в России 27 декабря.
Куренков и Шойгу возложили живые цветы к памятникам архитектурно-скульптурного ансамбля, который включает мемориалы «Ветеранам МЧС России», «Пожарным и спасателям», а также Герою РФ генералу армии Евгению Зиничеву.
«В этот день в МЧС России отдают дань уважения ветеранам и всему личному составу за самоотверженный труд. В наших сердцах живет память о погибших коллегах», — сказал Александр Куренков.
Красные розы и венки были возложены под звуки российского гимна. В мероприятии приняли участие руководители подразделений Минобороны России и МЧС, курсанты учебных учреждений ведомств, ветераны и другие почетные гости.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов и действующих работников МЧС с Днем спасателя. Глава государства отметил, что представители данной профессии заслуженно пользуются особым уважением.