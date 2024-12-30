«Пускай не будет ненависти»: Евгений Стычкин пожелал в Новом году больше любви

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Предыдущий год был полон сюрпризов, но наступивший обещает быть еще более ярким, ведь Змея-2025 не дремлет.

Ненависть ни к чему хорошему не приведет, высказался Евгений Стычкин. Актер пожелал всем в Новом 2025 году излучать только любовь и тепло.

«С Новым годом, товарищи! Пускай это будет чудесный год, пускай все плохое останется там где-нибудь и только хорошее нас ждет впереди. Пускай не будет ненависти, пускай будет только любовь, любовь и радость», — добавил актер и режиссер.

Ни одно интервью Стычкина не обходится без шуток. Артист также отметил, что праздник стоит праздновать только с чаем, никаких других напитков!

Ранее 5-tv.ru писал о судьбоносных ролях Евгения Стычкина. Артист признался, что из всех проектов он по-особенному выделяет именно «Бесы», потому что сильно проникся жизнью своего персонажа.