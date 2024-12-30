«Пусть он будет мирным»: Гаврилов и Кейру пожелали благополучного Нового года

Алексей Гаврилов и Катерина Кейру пожелали больше отдыхать в Новом 2025 году

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Предыдущий год был полон сюрпризов, но наступивший обещает быть еще более ярким, ведь Змея-2025 не дремлет.

Хорошие вести — символ этого года. Этими мыслями поделились звезда сериала «Универ» Алексей Гаврилов и его супруга Катерина Кейру. Звездная пара пожелала получать больше положительных известий.

«С новым годом! Любите „Известия“, любите своих близких, родных. Несите хорошие вести и известия в ваши дома. Мы поздравляем вас с Новым годом. И получайте больше хорошей полезной информации в 2025 году», — делится главный редактор журнала AURUM.

А вот сама супруга актера не была столь многословна и посоветовала в Новом 2025 году больше отдыхать. По ее мнению, тяжелые рабочие будни можно разбавить только правильным времяпрепровождением. К слову, сама спортсменка в праздничные дни вряд ли сможет позволить себе отдых, ведь после беременности точно захочется вернуть себя в былую форму.

«Смотрите кино, развлекайтесь, отдыхайте в праздничные дни», — резюмировала баскетболистка.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алексей Гаврилов назвал дочь необычным именем — Эллая.