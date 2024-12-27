«Не самый приятный подарок к Новому году»: Айзу обокрали на Бали
У Айзы украли три миллиона рублей на Бали
Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
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С карты блогера списали около трех миллионов рублей.
У бывшей жены рэпера Гуфа (Алексея Долматова), блогера Айзы-Лилуна Ай украли три миллиона рублей на Бали. Об этом знаменитость сообщила в социальных сетях.
«Лицо декабря. Когда под конец года обокрали, и я теперь решаю вопросы в индонезийском банке», — написала она.
В разговоре с 5-tv она рассказала, что мошенники списывали с ее банковской карты сначала небольшие суммы.
«(Деньги — Прим.ред.) списывались по маленькой сумме, которую я не замечала: три доллара, два доллара. А потом бабац, и списались огромные суммы. В итоге вышла 31 тысяча долларов с копейками (около трех миллионов рублей по нынешнему курсу — Прим.ред.)», — рассказала знаменитость.
По словам Айзы, деньги списывались с карты местного банка.
«Здесь мошенники действуют иначе, они не звонят и ничего не говорят, они просто списывают», — объяснила она.
Злоумышленники списали средства, будто она сделала покупку. Айза очень расстроилась и отметила, что это «не самый приятный подарок к Новому году».
Несмотря на жизненные трудности, звезде есть, от кого получить поддержку. В этом году она вступила в новые отношения. Личность ее избранника раскрылась спустя несколько месяцев: им оказался бизнесмен Степан Кузьменко.
Известно, что они познакомились в Москве. Возлюбленный младше ее на десять лет. По словам звезды, мужчина быстро нашел общий язык с ее сыновьями — 14-летним Сэмом и восьмилетним Элвисом.
Сейчас Айза живет на Бали, где и купила землю. Так она воплощает мечту о доме на берегу Индийского океана.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Айза ввела суровые правила для своих сыновей.