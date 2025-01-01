Путин: россияне не раз преодолевали испытания, потому что были вместе

Фото, видео: 5-tv.ru

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Глава государства традиционно обратился к гражданам страны и подвел итоги 2024 года.

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с новым, 2025 годом. В своем традиционном обращении глава государства отметил, что этот год завершает первую четверть XXI века, который был наполнен исторически значимыми и масштабными событиями для России и ее граждан.

«Мы ставили перед собой большие цели и достигали их, не раз преодолевали испытания, потому что были вместе. Именно так крепло наше единство, наша вера в себя, в свои силы и возможности», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что россиянам предстоит решить еще многие задачи, однако они по праву могут гордиться тем, что уже сделано. Эти достижения стали общим достоянием граждан России, надежной основой для дальнейшего развития.

«Наша страна — независимая, свободная и сильная — смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. И сейчас, на пороге нового года, мы думаем о будущем. Уверены, что все будет хорошо, будем идти только вперед. Точно знаем, что абсолютной ценностью для нас была, есть и будет судьба России, благополучие ее граждан», — заявил президент.

Для россиян стало делом чести стремление внести свой вклад в защиту суверенитета, безопасности, интересов и свободного развития Родины, сказал глава государства.

Он также обратился к российским бойцам и командирам, которые находятся сейчас в зоне спецоперации. Президент назвал их подлинными героями, которые взяли на себя великий ратный труд защищать Россию и обеспечивать ее народу прочные гарантии мира и безопасности.

«Мы гордимся вашим мужеством и отвагой, верим в вас. В вашу честь, во славу 80-летия Великой Победы, и как дань уважения нашим предкам, во все времена сражавшимся за Родину, наступающий 2025-й объявлен в России годом защитника Отечества», — подчеркнул Путин.

В заключение российский лидер пожелал благополучия и процветания каждому дому и каждой семье в России.