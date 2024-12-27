Импортозамещение: какие российские актеры могли бы сыграть героев «Гарри Поттера»

Фото: © РИА Новости/Каро Премьер

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Дэниелу Редклиффу, Руперту Гринту и Эмме Уотсон подобрали отечественную альтернативу.

Если бы романы Джоан Роулинг о «Гарри Поттере» по каким-то причинам экранизировали в России, то кто бы смог воплотить на экране знакомые с детства образы? Именно в этом направлении решили пофантазировать книжный сервис Литрес и федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город». Они провели опрос среди любителей литературы и выяснили, каких отечественных актеров россияне видят в истории о мальчике, который выжил. Результатами Литрес и «Читай-город» поделились с 5-tv.ru.

Более 800 жителей страны из разных городов России приняли участие в опросе. Респонденты могли не только выбрать актера из предложенных в списке, но добавить свой собственный вариант.

В итоге в образе Гарри Поттера россияне видят Марка Эдельштейна. За него проголосовал 41% опрошенных. С большим отставанием второе место занял его партнер по картине «Анора» Юра Борисов — у него 19%. Третьим оказался Слава Копейкин — его выбрали 15% опрошенных.

Фото: Кадр из к/ф «Гарри Поттер и Орден Феникса», реж. Дэвид Йейтс, 2007 г.; @РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Лучшего друга Гарри — Рона Уизли в уже существующей экранизации сыграл Руперт Гринт, а вот в альтернативной версии персонаж мог достаться Ивану Орланскому. Скорее всего, из-за его сходства с британским коллегой он и получил 44% голосов. Тихона Жизневского, звезду «Майора Грома» выбрали 22% респондентов. Еще 19% получил Ярослав Могильников из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Фото: Кадр из к/ф «Гарри Поттер и Орден Феникса», реж. Дэвид Йейтс, 2007 г.; Instagram*/oran.ivan

Гермионой Гренджер могла бы стать Валентина Ляпина, которую многие видели в проекте «Мир! Дружба! Жвачка!». Она набрала 36% голосов. Одна из «Папиных дочек», актриса Елизавета Арзамасова, отстала не сильно. Артистка проиграла Ляпиной лишь один процент. Анна Чиповская стала третьей, ее выбрали 20% опрошенных.

Фото: Кадр из к/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1», реж. Дэвид Йейтс, 2010 г.; @РИА Новости/Алексей Никольский

Кроме главной тройки в поттериане еще много значимых персонажей. Например, директор школы чародейства и волшебства Хогвартс Альбус Дамблдор. Одного из сильнейших магов воплотить на экранах может Владимир Машков — 45% или Константин Хабенский — 44%, считают респонденты. Виктор Добронравов стал третьим актером, которому россияне смогли бы доверить роль Дамблдора. Он набрал 15% голосов. Фото: Кадр из к/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1», реж. Дэвид Йейтс, 2010 г.; @РИА Новости/Екатерина Чеснокова; @РИА Новости/Алексей Никольский

А Максиму Матвееву отдали образ одного из самых сложных персонажей волшебного мира — Северуса Снейпа (Снегга). Его выбрали 37% опрошенных.

Фото: Кадр из к/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1», реж. Дэвид Йейтс, 2010 г.; @РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Главного злодея поттерианы Волан-де-Морта могли доверить Юрию Колокольникову. Он уже не раз воплощал в антагонистов, возможно, поэтому люди подарили ему 29% голосов. Однако с небольшим отставанием второе и третье места занимают Юрий Чурсин — 27,2% и Филипп Янковский —27%.

Фото: Кадр из к/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1», реж. Дэвид Йейтс, 2010 г.; @РИА Новости/Пелагия Тихонова

Роль Драко Малфоя в русской экранизации, по мнению опрошенных, идеально подошла бы Анару Халилову. Он получил 24%. Еще по 19% голосов отдали Павлу Табакову и Алексею Лукину.

Фото: Кадр из к/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2», реж. Дэвид Йейтс, 2011 г.; @РИА Новости/Екатерина Чеснокова

А вот эксцентричную сподручную Волан-де-Морта Беллатрису Лестрейндж 27% опрошенных увидели в Светлане Ходчинкове. Она уже играла злодейку со сверхспособностями в фильме «Росомаха: Бессмертный». Правда, и Екатерина Вилкова, и Елена Подкаминская тоже имеют опыт перевоплощения в антагонисток. За них проголосовали 24% и 23% соответственно.

Фото: Кадр из к/ф «Гарри Поттер и Принц-полукровка», реж. Дэвид Йейтс, 2009 г.; @РИА Новости/Григорий Сысоев

Редактор художественной литературы Литрес Анна Данилина заверила, что не стоит относиться к подобным полетам фантазии слишком серьезно.

«Настоящим поклонникам саги о мальчике, который выжил, сложно представить себе кого-то другого на месте Дэниела Рэдклиффа, Руперта Гринта, Эммы Уотсон и даже актеров второго плана. Все, что связано с поттерианой, всегда горячо обсуждается, и наш опрос не стал исключением. Но надо понимать, что мы не претендовали на серьезность, а лишь пофантазировали в рамках российского кинематографа и его самых популярных представителей, чтобы поднять настроение читателям. Ведь, как ни крути, поттериана идеальна для просмотра перед Новым годом и Рождеством», — сказала Данилина.

Еще организаторы опроса хотели выяснить, кем из созданного Роулинг мира видят себя респонденты. Эта шалость тоже удалась. Большинство женщин представляют себя самой умной волшебницей своего поколения — Гермионой Гренждер. Полумна Лавгут и Беатриса Лестрейнжд тоже вошли в тройку героинь, которых россиянки хотели бы сыграть.

Мужчины проецируют на себя образ Гарри. Кроме него, многие отмечают крестного главного героя — Сириуса Блека и профессора зельеваренья Севируса Снейпа (Снегга).

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто сыграет Снейпа в новом сериале про Гарри Поттера.

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