Израиль ударил по объектам хуситов в Йемене, когда там находился глава ВОЗ

Фото, видео: Reuters/Khaled Abdullah; 5-tv.ru

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Руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреиесус чудом избежал гибели.

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил эскалацию напряженности между Йеменом и Израилем. ЦАХАЛ ранее нанес авиаудары по объектам хуситов. Под обстрел попал аэропорт столицы Йемена Саны, а также прибрежные районы.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреиесус чудом избежал гибели во время этих бомбардировок. Известно о шести погибших, еще 40 человек получили ранения.

Этой ночью израильские войска обстреляли и сектор Газа. Разрушен район вблизи госпиталя «Камаль Адван» на севере анклава. Минздрав Палестины сообщил о 50 погибших.

На этом фоне ЦАХАЛ покинул часть захваченной территории в Ливане. В Бейруте сообщили, что это произошло после действий пятисторонней комиссии по прекращению огня. В данный момент ливанская армия вернула районы под свой контроль. При этом военные отметили, что Израиль продолжает нарушать соглашение и угрожает безопасности страны.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Израиль атаковал машину с журналистами в секторе Газа.