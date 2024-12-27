Аэропорт Сочи приостановил работу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Аналогичные меры ввели и в Казани.

В аэропорту Сочи были введены временные ограничения на полеты для обеспечения безопасности гражданских самолетов. Об сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — сказал он.

Кореняко добавил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все меры для обеспечения безопасности. К слову, ограничения на работу аэропорта ввели в Казани в шесть часов утра по московскому времени.

Кореняко отметил, что в настоящее время воздушные гавани в Астрахани и Волгограде работают штатно. До этого ограничения также были сняты в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в самолета авиакомпании UTair, который выполнял рейс из Москвы в Дубай, произошел отказ двигателя. О проблемах с оборудованием стало известно, когда воздушный борт успел отлететь от российской столицы примерно на 140 километров. Экипаж принял решение возвращаться в аэропорт вылета — Внуково.