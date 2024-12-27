Норвежское судно оказалось принять на борт российский моряков с Ursa Major

Фото: Reuters/Yoruk Isik

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В спасательной операции принимали участие несколько кораблей, которые находились в том районе.

Норвежский корабль «Oslo Carrier 3» отклонил просьбу об эвакуации российских моряков с затонувшего судна Ursa Major. Как агентству РИА Новости сообщили в компании «Оборонлогистика», причина отказа не была раскрыта.

«При подходе спасательной шлюпки к борту норвежское судно (часть экипажа которого была русскоязычной) отказалось принимать членов экипажа „Урса Майор“, ссылаясь на некий запрет», — сообщает агентство.

«Оборонлогистика» назвала это обстоятельство грубейшим нарушением десятой статьи Международной конвенции о спасании от 1989 года.

Российское судно Ursa Major направлялось из Петербурга во Владивосток. Оно затонуло 24 декабря в Средиземном море. Причиной крушения стала пробоина в машинном отделении в результате взрыва, 14 членов экипажа были спасены, двое считаются пропавшими без вести.

На борту потерпевшего крушение судна перевозились критически важные грузы: два портовых крана по 380 тонн каждый, предназначенных для модернизации портового оборудования, и люковые крышки весом 45 тонн для новых ледоколов на Северном морском пути.

Ранее 5-tv.ru писал, что обнаружена затонувшая корма танкера «Волгонефть 212», потерпевшего вместе с «Волгонефтью 239» на прошлой неделе крушение под Керчью. Сильные штормовые волны буквально переломили судна пополам. На борту первого танкера было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб. Все остальные — спасены.