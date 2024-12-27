В ДК Горбунова показали новогоднее шоу «Волшебник из Великого Устюга»

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Постановка соединяет в себе цирк. театр и современные технологии.

Оказаться на Родине Деда Мороза, не покидая Москвы. Такая возможность появилась у тех, кто в предпраздничные дни окажется в столичном ДК Горбунова.

Там проходит грандиозное мультимедийное шоу, которое погружает зрителей в сказочное пространство. Сумасшедшие трюки, театральные элементы и современные технологии — все это поражает воображение даже взрослой аудитории. Корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров увидел шоу.

Помощники деда Мороза устали грузить подарки в мешок. Решили отдохнуть, немного пошалить, но заигрались и устроили переполох.

«Спектакль насыщен акробатическими элементами, есть гимнастика, есть эксцентрика и клоунада. Собственно, вот костюм помощника деда Мороза. Мы стараемся ему очень помочь», — рассказал артист- акробат Иннокентий Тараканов.

Маленький плюшевый медвежонок, который школьница находит у себя под елкой, стал причиной больших новогодних приключений.

«С него все и начинается, она получает 1 января медведя и отправляется в большое путешествие, чтобы выяснить собственно, а, что пошло не так?» — говорит актриса Екатерина Виноградова.

По дороге в Великий Устюг Катю и ее друзей опасности подстерегают на каждом шагу.

Это не просто сказка, а настоящее цирковое акробатическое шоу, где актеры выполняют сложные, эффектные элементы. Зимнее чудо в ДК Горбунова создавала целая команда волшебников с инженерным образованием.

«Главная задача наша, в первую очередь, зрителя удивить, сделать красиво и подчеркнуть атмосферу сказки», — делится художник по свету Антон Гордиенко.

Прямо на сцене возвели мультимедийную горку. По ней скользят помощники деда Мороза. Здесь же школьники находят укрытие, спасаясь от стаи голодных волков.

«Мы переосмыслили сценическое пространство, угол зрения на сцену. Мы сцену из плоского планшета, мы ее превратили, мы ее подняли под углом 45 градусов», — рассказал креативный продюсер Андрей Форманчук.

В одной постановке совместили театральный мюзикл, цирковое представление и добавили высоких технологий.

«Это безумно интересно это очень классно, это такое новое поле для фантазии, но одновременно это очень тяжело. Такого погружения не дает ни одна площадка», — рассказал художественный руководитель Даниил Вайгер.

Антигравитационное шоу под сводами ДК заставит переживать за главных героев. Сложные акробатические элементы воздушные гимнасты выполняют без страховки.

Зрители увидят и то как акробаты взмывают в воздух, а уникальная медиасцена позволит максимально погрузиться в атмосферу сказки. Новогодняя сказка «Волшебник из Великого Устюга» это еще и интерактивный спектакль.

«ДК Горбунова активно готовится к Новогодним праздникам и приглашает всех детей и родителей на наше уникальное мультимедийное шоу Волшебник из Великого Устюга», — заключил Алексей Ларин, директор ДК.

Зрителей шоу ждет неожиданная развязка. Финал новогоднего приключения заставит задуматься о своих желаниях и их последствиях.